Investimento a subir numa janela de vendas milionárias

F. C. Porto, Sporting e Benfica tiveram um saldo positivo de 155 milhões de euros na balança das transferências.

Foi uma janela de mercado com sinal mais para os três grandes portugueses, em comparação com a do ano passado: mais dinheiro em vendas, mais investimento em contratações e saldo mais positivo no balanço das transferências efetuadas.

Em conjunto, F. C. Porto, Sporting e Benfica gastaram 133 milhões de euros em jogadores, quando em 2021 tinham desembolsado 95, 5 milhões. Ou seja, a subida no investimento foi de quase 40 milhões.