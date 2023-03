Investimento no plantel gera tensão na estrutura dos dragões

Arnaldo Martins e Miguel Pataco Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição não abdica do compromisso de lutar pelo título de campeão nacional e pela Taça de Portugal até ao final da presente temporada, apesar de ter ficado surpreendido com as declarações de Pinto da Costa sobre o montante gasto em reforços.

Um dia depois de Pinto da Costa ter garantido que não houve falta de investimento na construção do plantel dos dragões para 2022/23, Sérgio Conceição reagiu, esta terça-feira, nas redes sociais, a uma publicação elogiosa de Cecília Pedroto, mulher do antigo treinador dos dragões José Maria Pedroto, a propósito dos nove títulos que já conquistou no clube azul e branco. "Conquistados com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos", escreveu o atual técnico na conta pessoal do Instagram.

Conceição abordou as dificuldades financeiras do clube várias vezes ao longo das cinco épocas e meia que conta à frente da equipa, a última das quais na ressaca da recente eliminação da Liga dos Campeões, frente ao Inter. Na segunda-feira, recorde-se, Pinto da Costa fez uma leitura diferente da atual situação. "Não é verdade que haja falta de investimento", garantiu o presidente dos dragões, antes de recordar as contratações feitas, e os preços das mesmas, para 2022/23.