Investimentos do banco afastam crise nos Arcos

Rio Ave voltou a vencer seis jogos depois com golos decisivos de André Pereira e João Graça

Fim do jejum de vitórias que durava há seis jogos consecutivos para o Rio Ave, que capitalizou dois investimentos vindos do banco de suplentes para superar o Estoril, numa partida em que os locais passaram de dominados a dominadores após o intervalo.

Apesar da falta de brilhantismo no primeiro tempo, os canarinhos foram mais acutilantes, impondo-se a um Rio Ave sem soluções ofensivas e que tremia em demasia a defender, saindo para o descanso com um nulo lisonjeador. Mas, na segunda parte, a história do jogo mudou, com os locais a surgirem mais arrojados e, à passagem da hora de jogo, a beneficiar de um penálti, após falta sobre Boateng, que André Pereira, vindo do banco e que não marcava desde 2019, a fazer o 1-0.