Inzaghi antevê "jogo difícil" na Luz e relativiza rumores sobre possível saída do Inter

Simone Inzaghi, treinador do Inter Milão, anteviu a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Benfica, esta terça-feira, no Estádio da Luz.

"Sabemos que é um jogo difícil, com um adversário de grande qualidade, mas a palavra-chave é juntos. Assim conseguimos alcançar os objetivos que pretendemos. Queremos que seja um grande jogo", referiu o treinador, apontando às dificuldades sentidas pela equipa em conseguir marcar.

"Contra a Fiorentina, tentámos chegar ao golo muitas vezes. Claramente que estamos com dificuldades em marcar. Temos que acreditar mais", vincou Inzaghi.

Sobre o Benfica, falou de uma "ótima equipa, que está a fazer um grande campeonato", e elogiou "jogadores e um treinador muito bom". "Ocupam muito bem os espaços e jogam de forma coletiva. Contra o F. C. Porto e o Braga perderam e temos de tentar fazer o mesmo", atirou.

O técnico do Inter Milão está a viver uma temporada complicada, o que tem feito disparar os rumores quanto à possibilidade de deixar o clube no final da época.

Sérgio Conceição, antigo jogador dos milaneses e atual treinador do F. C. Porto, é um dos nomes falados com maior insistência para suceder ao italiano.

Questionado sobre o tema, Simone Inzaghi relativizou-o: "Há sempre rumores. Foi um prazer jogar com o Conceição e agora com Schmidt, amanhã", limitou-se a dizer.

Benfica e Inter Milão defrontam-se, esta terça-feira, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campões. O jogo arranca às 20 horas, no Estádio da Luz. A partida da segunda mão realiza-se a 19 de abril, em Milão.