Inzaghi compreende Ronaldo: "É sempre difícil parar e aceitar o fim"

O antigo internacional italiano Filippo Inzaghi falou sobre o presente e o futuro de Cristiano Ronaldo, que continua à procura de clube, depois de ter rescindido com o Manchester United.

De goleador para goleador. Filippo Inzaghi, glória do futebol italiano, abordou o futuro de Cristiano Ronaldo. Em declarações à "Sky Sports Italia", o antigo avançado de Juventus e Milan, entre outros, confessou que "é sempre difícil parar e aceitar o fim" para os futebolistas.

"Nunca se sabe o que se segue, sobretudo porque o que fazes dá-te sensações que são difíceis de recuperar", explicou o atual treinador da Reggina, da Serie B, que deu o próprio exemplo.

"Felizmente, obrigaram-me a parar, mas alguns jogadores merecem acabar a um nível alto. Ninguém sabe o que lhe vai na cabeça, mas não é fácil para um treinador lidar com uma situação destas", admitiu.

Com o adeus da seleção nacional ao Campeonato do Mundo do Catar, o foco de Ronaldo foca-se na definição do seu futuro pessoal. Sem clube desde que rescindiu com o Manchester United, é de esperar uma definição quanto a esta questão em breve.