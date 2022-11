Iraniano morto pela polícia quando celebrava derrota no Mundial

Um iraniano foi morto a tiro pelas forças de segurança, depois de comemorar a eliminação do país no Mundial, na sequência de protestos contra o regime.

A derrota do Irão diante dos Estados Unidos, a contar para o Mundial2022, motivou diferentes reações no país, causando conflitos entre apoiantes e opositores ao regime. Segundo grupos de direitos humanos, Mehran Samal, de 27 anos, estava a celebrar a derrota, buzinando no carro, quando foi assassinado a tiro pelas forças de segurança, em bandar Anzali, um cidade na costa do mar Cáspio, a noroeste de Teerão.

"Foi um alvo deliberado, as forças de segurança dispararam contra ele, tendo-lhe acertado na cabeça", denunciou o Iran Human Rights.

Veja algumas imagens das celebrações da derrota do Irão:

Segundo disse à CNN internacional um responsável envolvido na segurança dos jogos, as famílias dos jogadores e equipa técnica do Irão foram ameaçadas caso os atletas "não se comportassem". A mesma fonte garante mesmo que, depois do jogo com a Inglaterra, os atletas foram chamados para uma reunião com membros dos Guardas da Revolução, a poderosa força de elite próxima do supremo líder, o ayatollah Ali Khamenei, na qual lhes foi dito que as famílias iram ser presas e torturadas caso os jogadores continuassem a associar-se a qualquer forma de protesto.

O Irão tem sido palco de muitos protestos contra o regime após a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro, depois de ser morta por violar o código de vestimenta.