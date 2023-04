Irmã de estrela da NBA condenada a prisão perpétua por assassinar idosa

Kimesha Williams, irmã de Kawhi Leonard, foi condenada a prisão perpétua após um incidente num casino, na Califórnia, em 2019.

Depois do homicídio do pai, em 2008, - Mark Leonard foi baleado enquanto trabalhava numa empresa de lavagem de automóveis - Kawhi Leonard, estrela da NBA, vive agora outro drama familiar. A irmã do jogador dos Los Angeles Clippers, Kimesha Williams, foi condenada a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio de uma mulher num casino, na Califórnia, a 31 de agosto de 2019.

Segundo a ESPN, Kimesha e Candace Townsel, uma amiga próxima que teve a mesma sentença, foram consideradas culpadas pela morte de Afaf Assad, de 84 anos. A mesma fonte adianta que a vítima entrou no Pechanga Resort Casino na companhia do marido, com cerca de mil dólares na carteira, e foi seguida pelas duas suspeitas quando foi à casa de banho.

Enquanto Candace ficou do lado de fora, a irmã do basquetebolista entrou na casa de banho e, pouco depois, ouviu-se um "baque ruidoso". Ambas as suspeitas fugiram e deixaram a vítima no chão com uma fratura craniana. Afaf Assad morreu no hospital quatro dias depois e, apesar de terem negado o crime, as suspeitas foram condenadas.