Irmão de ex-jogador do Sporting sofre paragem cardíaca durante jogo em Espanha

Draguisa Gudelj desmaiu aos 11 minutos do encontro entre o Córboda e o Racing Ferrol e deixou o relvado de ambulância.

Draguisa Gudelj, irmão do ex-Sporting, Nemanja Gudelj, sofreu uma paragem cardíaca aos 11 minutos do jogo entre o Córboda e o Racing Ferrol.

O jogador sérvio foi transportado de ambulância para o hospital, depois de receber massagens cardíacas em pleno relvado, de acordo com o jornal "Marca".

Reanimado ainda no relvado, o futebolista, de 25 anos, queria prosseguir em jogo, mas o encontro foi suspenso, segundo a imprensa espanhola. O Córdoba fez um ponto de situação sobre o que aconteceu com o jogador.

"Olá a todos. As últimas notícias que temos é que está em observação, está estável nos cuidados intensivos e vai realizar exames. Sofreu uma paragem cardiorrespiratória por algum tempo. Saiu do estádio consciente, inclusive queria continuar a jogar. Mas agora está no hospital. É o que sabemos. Nas próximas horas teremos mais notícias sobre o Dragui", disse um membro do Córdoba, através de um vídeo divulgado no Twitter.