Irmão de João Cancelo é reforço do Vitória de Guimarães

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Os vimaranenses anunciaram, este sábado, a contratação do lateral esquerdo Pedro Cancelo, de 18 anos, para as próximas três épocas.

"O jovem, de apenas 18 anos, firmou um vínculo, válido por três temporadas, com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD", refere a nota.

Os vitorianos incluíram ainda uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros no contrato firmado com o defesa natural do Barreiro, que representou os juniores do Cova da Piedade na época 2019/20, após ter passado pelo Fabril, pelo Barreirense e pelo Vitória de Setúbal.

Pedro Cancelo é irmão de João Cancelo, lateral direito de 26 anos, que joga nos ingleses do Manchester City, depois de passagens, como sénior, por Benfica, Valência, de Espanha, e ainda Inter de Milão e Juventus, de Itália.