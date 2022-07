Irmão de Luis Díaz vai jogar no F. C. Porto

JN Hoje às 18:45 Facebook

Jesús Díaz chega por empréstimo para a equipa B dos dragões.

Irmão mais novo de Luis Díaz, o craque que o F. C. Porto transferiu para o Liverpool em janeiro passado, Jesús Díaz será emprestado pelo Barranquila FC, ficando o clube azul e branco com opção de compra.

Jesús tem 18 anos e é um extremo. Vai, para já, fazer parte do plantel do F. C. Porto B e treinar às ordens de António Folha.

O Barranquilla FC já tornou oficial a cedência, por uma época, e o jovem jogador deve viajar para a Invicta na próxima segunda-feira.