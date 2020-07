Irmão do futebolista Serge Aurier morto a tiro em Toulouse

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:27 Facebook

O irmão do jogador do Tottenham Serge Aurier foi morto esta madrugada à porta de um bar em Toulouse. Christopher foi baleado e faleceu mais tarde no hospital.

Os locais chamaram a polícia por terem encontrado Christopher estendido no chão, ferido no abdómen, à porta de um bar na avenida Thibaud, em Toulouse, França. O suspeito está em fuga e o assassinato já está a ser investigado pelas autoridades.

O Tottenham, clube comandado por José Mourinho, prestou as suas condolências a Serge Aurier e à família, através de um comunicado publicado no site oficial. "O clube lamenta confirmar que o irmão de Serge Aurier faleceu nesta madrugada. Estamos a apoiar o Serge nesta altura difícil e pedimos que a privacidade do jogador e da sua família sejam respeitados", pode ler-se.

Christopher Aurier também era jogador de futebol e atuava no Toulouse Rodeo, da quinta divisão. Os irmãos chegaram a treinar juntos no Lens, mas Christopher nunca chegou a atingir o nível profissional.