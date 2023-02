Isco em negociações para rumar à Turquia

Após gorada a transferência para o Union de Berlin, por exigências de última hora, Isco pode estar perto de rumar à Turquia, estando em conversações com o Konyaspor.

Mehmet Akcan, vice-presidente do emblema turco, confirmou que o oitavo classificado do campeonato está a tentar contratar o antigo jogador do Real Madrid e Sevilha.

"É verdade, estamos num processo de negociação com Isco. Posso dizê-lo, as negociações estão a correr bem. Ainda não temos a certeza se vamos chegar a um acordo. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para fechar o negócio. Temos até ao dia 8 deste mês, mas penso que tudo será resolvido com o Isco, de uma forma ou de outra, o mais cedo possível. Temos uma oportunidade de fechar o negócio. Estamos otimistas", afirmou Mehmet Akcan, vice-presidente do clube, em declarações ao AS.

O médio ofensivo, de 30 anos, está sem clube e até já foi apontado ao Everton, mas deverá continuar a carreira no campeonato da Turquia, onde poderá ser adversário do Fenerbahçe, de Jorge Jesus. Em 2022/23, Isco jogou em 19 partidas, tendo contribuído com um golo e três assistências.