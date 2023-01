Iskander Yadgarov e Solange Jesus vencem Meia Maratona Manuela Machado

O atleta russo Iskander Yadgarov venceu este domingo a Meia Maratona Manuela Machado, em Viana do Castelo. Cortou a meta com o tempo de 1:04:16.33. No feminino, conquistou o 1º lugar do pódio, Solange Jesus, do Clube Desportivo Feirense, com o tempo 1:12:11.57.

A 24ª edição da Meia Maratona Manuela Machado deu este domingo o tiro de partida à Cidade Europeia do Desporto 2023, em Viana do Castelo, com mais de quatro mil participantes.

A prova sucedeu o momento inaugural, que decorreu sábado à noite, com uma gala em dois espaços diferentes: o pavilhão José Natário e o Centro Cultural da cidade.

No pódio masculino, ao lado de Iskander Yadgarov, posicionou-se em segundo Hélio Gomes (1:04:31.29), do Sporting Clube de Portugal, e em 3º Fábio Oliveira (1.04:58.11), do Guilhovai.

E com Solange Jesus, subiram ao pódio em 2º Susana Godinho (1:12:23.80), do Feirense, e em 3º Carla Martinho (1:13:07.11 ) do Recreio Desportivo De Agueda.

A prova com o nome da maratonista olímpica, natural de Viana do Castelo, Manuela Machado, foi a primeira do calendário, que até ao final do ano, prevê a realização de 365 eventos das mais diversas modalidades naquele município, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2023.

A Meia Maratona incluiu também uma caminhada com fins solidários que beneficiou a associação Gatos de Ninguém.

Aquando da apresentação pública da programação da Cidade Europeia do Desporto, o presidente da câmara de Viana do Castelo, Luís Nobre, destacou "o número significativo de eventos" previstos e estimou que estes possam envolver ao longo do ano a participação de "cerca de 250 mil atletas".

Referiu ainda que os eventos serão transmitidos através de meios digitais, permitindo um maior alcance da programação e também "projeção" de Viana do Castelo, a nível nacional e internacional. "Acreditamos que, através dos meios tecnológicos, podemos chegar a mais de 500 mil pessoas [espetadores]", disse.