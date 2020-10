Islândia ou Hungria adversárias de Portugal no Euro 2020

JN/Agências Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Islândia ou Hungria serão adversárias de Portugal na fase de grupos do Euro2020, depois de vencerem esta quinta-feira os jogos das meias-finais dos playoffs de acesso à fase final.

O grupo já conta com Portugal, França e Alemanha, faltando apenas saber quem será o quarto elemento, com húngaros e islandeses a decidirem entre si a vaga, a 12 de novembro, no grupo A do play-off.

Islândia e Hungria estiveram há quatro anos no mesmo grupo de Portugal, no arranque dos lusos para a conquista do Euro2016, em França.

Os islandeses bateram por 2-1 a Roménia, em Reiquejavique, e continuam no bom caminho para regressar ao Euro. Gylfi Sigurdsson, jogador do Everton poucas vezes utilizado na Premier League, foi o herói do jogo, com golos aos 10 e 34 minutos. O golo de honra romeno surgiu aos 63, por Maxim, na conversão de uma grande penalidade.

Quanto à Hungria, foi ao terreno da Bulgária impor-se por 3-1. Orban (17), Kalmar (47) e Nikolic (75) fizeram os golos húngaros, com a Bulgária a só reduzir aos 88, através de Yomov.

No grupo D, Macedónia do Norte e Geórgia são as seleções ainda em prova. Os georgianos receberam e venceram a Bielorrússia, por 1-0, e os macedónios ganharam por 2-1 na receção ao Kosovo.

O caminho do grupo C tem agora como sobreviventes a Sérvia, vencedora por 2-1, após prolongamento, na Noruega, e a Escócia, que, depois de 120 minutos sem golos, superou Israel, com 5-3 nos penáltis.

Também não foi fácil encontrar-se um vencedor no grupo B, em que nos dois casos foi igualmente necessário chegar às grandes penalidades, com o desfecho a ser favorável para Eslováquia e Irlanda do Norte.

Em Bratislava não houve golos, após os que os eslovacos afastaram a Irlanda, com 4-2 nos penáltis.

Já em Sarajevo, o marcador chegou a funcionar, com 1-1 na receção da Bósnia-Herzegovina à Irlanda do Norte, após o que os britânicos foram mais certeiros, com 4-3 no desempate.

Em 12 de novembro, joga-se finalmente por uma vaga no Euro2020, com os jogos Hungria-Islândia, Irlanda do Norte-Eslováquia, Sérvia-Escócia e Geórgia-Macedónia do Norte.