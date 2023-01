Islândia vence Coreia do Sul e confirma apuramento de Portugal

JN/Agências Hoje às 18:43, atualizado às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Islândia venceu, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, por 38-25, e assegurou a passagem à fase principal do Mundial de andebol, confirmando também a qualificação a Portugal, que encerra o Grupo D frente à Hungria, já apurada.

O triunfo da Islândia, que na ronda inaugural venceu Portugal por 30-26, começou a desenhar-se nos minutos iniciais do encontro, em que a seleção nórdica disparou para uma vantagem de seis golos aos 9-3, com um parcial de 6-0 e outro de 3-0.

A Coreia do Sul, orientada pelo ex-selecionador nacional Rolando Freitas, que na segunda jornada do grupo perdeu com Portugal, por 32-24, atingiu o intervalo a perder por 19-13 e viu a Islândia aumentar a diferença no início da segunda parte.

PUB

Com o guarda-redes Viktor Hallgrimsson em destaque, com uma eficácia acima dos 40%, a seleção islandesa manteve a sul-coreana a uma distância confortável, que chegou aos 16 golos (35-19), e fechou o encontro aos 38-25, perante milhares de adeptos.

A seleção da Coreia do Sul termina o Grupo D na quarta posição, contando por derrotas os três jogos realizados, e vai disputar a Taça Presidente, em Plock, para definir as oito últimas posições do Mundial, que decorre até 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia.