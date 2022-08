Ismaily reencontra Paulo Fonseca no Lille

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

O lateral esquerdo brasileiro ​​​​​​​Ismaily foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do Lille, clube no qual vai encontrar o treinador português Paulo Fonseca, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk.

De acordo com um comunicado publicado no site oficial do Lille, Ismaily, de 32 anos, estava livre e assinou contrato por uma época, com mais uma de opção, depois de ter passado 10 anos na Ucrânia, sempre no Shakhtar.

Foi no emblema de Donestsk que Ismaily foi treinado por Paulo Fonseca, que vai iniciar a sua primeira temporada como técnico principal do clube gaulês.

Em Lille, além de Fonseca, o lateral brasileiro vai encontrar os portugueses Tiago Djaló e José Fonte.

Ismaily também passou por Portugal, tendo representado o Estoril, Olhanense e Braga antes de rumar à Ucrânia, países onde conquistou seis campeonatos e quatro Taças.