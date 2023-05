Israel pronto para assumir a baliza do Sporting

L.A. Hoje às 09:48 Facebook

Perante a incerteza do recurso de Adán, Ruben Amorim tem preparado Franco Israel para defender a baliza leonina no dérbi. O treinador confia nas qualidades do jovem guarda-redes, que já substituiu o experiente guardião espanhol em seis ocasiões. Na Liga, contra o Boavista, quando Adán estava lesionado, o Sporting venceu, por 3-0, naquele que foi o único jogo de Franco Israel no campeonato.

O número 12 foi ainda lançado no embate em Marselha, após a expulsão de Adán, aos 23 minutos, na segunda batalha com os franceses. O duplo duelo com os franceses não correu bem à formação portuguesa, que sofreu duas derrotas, por 4-1 e 2-0. Israel encaixou quatro golos nessas partidas, tendo Adán sofrido dois, antes de ver o cartão vermelho, em França.

Na Taça de Portugal, Israel ficou ligado à eliminação precoce dos leões, tendo sofrido o golo do Varzim (1-0). O guardião alinhou ainda na fase inicial da Taça da Liga, com Farense (6-0) e Marítimo (5-0), registando seis jogos, num total de 514 minutos.