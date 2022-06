Israelita Orel Grinfeeld vai arbitrar jogo entre Portugal e Suíça

JN/Agências Hoje às 12:02 Facebook

O jogo entre Portugal e a Suíça, da segunda jornada do Grupo 2 da Liga das Nações, agendado para domingo, vai ser arbitrado pelo israelita Orel Grinfeeld, anunciou a UEFA.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Orel Grinfeeld vai ser acompanhado pelos assistentes e compatriotas Roy Hassan e Idan Yarkoni, além do quarto árbitro Gal Leibovitz.

Portugal estreia-se, esta quinta-feira, na prova em visita à finalista vencida da última edição, a Espanha, em Sevilha, a partir das 19.45 horas.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuarem em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Após estes quatro jogos, a formação das "quinas" cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

Portugal, vencedor da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" desta terceira edição da competição.