Isto é que foi um Bueno fim de ano para os gilistas

Minhotos voltam aos triunfos e podem terminar 2021 no sétimo lugar. Brasileiro esteve em destaque.

Foi um final de tarde bem animado em Tondela. Num jogo em que as equipas entraram muito focadas nas balizas e sem quebras de ritmo - bem pelo contrário, houve boas oportunidades de parte a parte - foi o Gil Vicente que acabou por levar a melhor neste fim de ano.

O duelo, até então equilibrado, mudou radicalmente a partir do minuto 57. Depois de Daniel dos Anjos, só com o guarda-redes à frente, ter falhado uma grande oportunidade, os gilistas chegaram à vantagem no minuto seguinte, com Murilo a aproveitar um passe excelente de Samuel Lino.