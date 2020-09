Itália empata com a Bósnia e Holanda derrota Polónia

JN Ontem às 22:49 Facebook

A Holanda assumiu a liderança do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações, ao vencer na receção à Polónia, por 1-0, na jornada inaugural, enquanto a Itália foi travada, em casa, pela Bósnia e Hergovina (1-1).

Em Amesterdão, um golo do avançado Steven Bergwijn, aos 62 minutos, foi quanto bastou à seleção holandesa para derrotar a Polónia e se isolar no comando.

No outro encontro do Grupo 1, disputado em Florença, o conjunto transalpino tropeçou frente aos bósnios e teve de correr atrás do prejuízo. Depois da igualdade ao intervalo, a Itália viu o avançado Edin Dzeko adiantar a equipa no marcador, aos 57 minutos. Contudo, pouco depois o médio Stefano Sensi estabeleceu o empate

No Grupo 1 da Liga B, a Áustria foi vencer à Noruega, por 2-1, enquanto a Roménia cedeu uma igualdade, em casa, frente à Irlanda do Norte. No Grupo 2, a República Checa foi à Eslováquia ganhar, por 3-1, e a Escócia e Israel não foram além de uma igualdade a um golo.

No Grupo 4 da Liga C, o Cazaquistão e a Albânia impuseram-se, fora de portas, por 2-0, frente à Lituânia e à Bielorrússia.

Este sábado, pelas 19.45 horas, Portugal recebe a Croácia, no estádio do Dragão, no Porto, em jogo inaugural do Grupo 3 da Liga A.