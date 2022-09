Itália vence e marca presença na final four da Liga das Nações

Rui Farinha Hoje às 22:34 Facebook

Golos de Raspadori e de Dimarco garantem vitória decisiva frente à Hungria, em Budapeste

A Itália apurou-se para a final four da Liga das Nações, após bater a Hungria, por 2-0. Os transalpinos necessitavam de uma vitória para chegar ao topo do Grupo 3 e garantiram-no, em Budapeste, graças a um golo de Raspadori, aos 27 minutos, e de Dimarco, após o intervalo. Os magiares, que só precisavam do empate para chegar à última fase da prova, venderam cara a derrota: efetuaram o mesmo número de remates de Itália, mas falharam rotundamente na eficácia.

Após a enorme frustração de ter falhado o apuramento para o Campeonato do Mundo, a seleção italiana, orientada por Roberto Mancini, recuperou algum ânimo e deu uma alegria aos adeptos. Juntou-se assim à Croácia e aos Países Baixos na final four, já Portugal e Espanha discutem hoje, em Braga, o último lugar em aberto.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra e a Alemanha empataram (3-3), proporcionando um grande espetáculo de futebol, em Wembley. Sem hipóteses de chegar à final four, os germânicos adiantaram-se no marcador por Gundongan e Havertz, já os ingleses, que desceram à Liga B, responderam com tentos de Luke Shaw e Mason Mount. De penálti, Harry Kane colocou, pela primeira vez, a sua seleção em vantagem, mas a três minutos do fim Havertz fechou o resultado final. Os seis golos foram marcados durante um segundo período eletrizante.

No Grupo 3 da Liga B, a Roménia goleou em casa a Bósnia-Herzegovina por 4-1, mas não evitou a descida visto que a Finlândia derrotou Montenegro, por 2-0, em Podgorica. O vencedor do grupo, a Bósnia, já tinha garantido a qualificação à Liga A.

Já no Grupo 4 da Liga C, a Bulgária derrotou fora a Macedónia do Norte por 1-0 e a Geórgia venceu em Gibraltar, por 2-1. Resultados que não alteraram a composição final da chave, a Geórgia sobe e Gibraltar é despromovido.