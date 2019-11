Italiano Davide Massa dirige Rangers-F. C. Porto

Hoje às 13:13 Facebook

Já são conhecidos os árbitros que vão dirigir os jogos de F. C. Porto, Sporting, Braga e V. Guimarães na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A visita dos dragões aos escoceses do Rangers terá como juiz o italiano Davide Massa, sendo que a deslocação dos leões à Noruega, para defrontar o Rosenborg, será apitada pelo escocês Kevin Clancy.

Recorde-se que o F. C. Porto e o Rangers repartem o segundo lugar do Grupo G, com quatro pontos, a dois dos suíços do Young Boys. O Feyernoord ocupa o quarto posto, com três. O Sporting também está na vice-liderança, com seis pontos, menos um ponto que o PSV Eindhoven, o líder do Grupo D. O LASK (Áustria) é terceiro, com quatro pontos, e o Rosenborg é último só com derrotas.

Quando a Braga (Grupo K) e a V. Guimarães (F), que jogam em casa frente ao Besiktas e ao Arsenal, respetivamente, os guerreiros terão com juiz o lituano Gediminas Mazeika e os conquistadores, cuja receção aos "gunners" será na quarta-feira (15.50 horas) - todos os outros jogos realizam-se na quinta-feira -, serão arbitrados pelo turco Halis Ozkahya.

O Braga é líder do grupo, com 7 pontos, mais um que os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, e dois que os eslovacos do Slovan Bratistava. Os turcos do Besiktas são últimos, sem pontos. Já o V. Guimarães ainda não pontou num grupo liderado pelo Arsenal, que soma três vitórias e nove pontos. Os alemães do Eintracht Frankurt são segundos, com seis pontos, mais três que os belgas do Standard Liège.

Em ação nesta quarta ronda da competição vão estar dois árbitros portugueses: Tiago Martins apitará o Cluj (Roménia)-Rennes (França) e João Pinheiro o Olexandriya (Ucrânia)-Saint-Étienne (França).