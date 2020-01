Italianos definem alvos no Benfica e no Sporting

Hoje às 20:55 Facebook

Florentino e Wendel são pretendidos, respetivamente, por AC Milan e Fiorentina. Por falar em clubes do principal escalão italiano, refira-se que Cristiano Ronaldo tem um novo colega de equipa oriundo do... Barcelona.

Benfica: O AC Milan segue na peugada de Florentino Luís. De acordo com o portal italiano especializado em transferências, "Calcio Mercato", o clube onde joga o português Rafael Leão voltou a contactar o Benfica pelo médio. Segundo a mesma fonte, o AC Milan mantém-se interessado num empréstimo de 18 meses, com opção de compra, e intensificou as negociações.

Sporting: Os rumores de mercado oriundos de Itália, no caso do "Tuttomercatoweb", também abrangem os leões. De acordo com essa publicação, a Fiorentina definiu o médio Wendel como alvo para atacar na janela de transferências do verão.

Juventus: Matheus Pereira, jovem médio de 22 anos, deixa a Vecchia Signora e ruma à Catalunha, para representar o Barcelona por empréstimo com opção de compra. Em sentido contrário, Alejandro Marqués, avançado de 19 anos viaja para Turim a troco de 8,2 milhões de euros e será colega de Cristiano Ronaldo.

Granada: O guarda-redes João Costa assina hoje pela equipa do principal escalão do futebol espanhol. O acordo é válido para duas épocas e meia, até 30 de junho de 2022.

Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência renovou, até 2023, o contrato que o liga ao clube alemão. O avançado português, formado no F. C. Porto, soma 31 jogos 10 golos, esta época, pelo Eintracht Frankfurt. Na pretérita temporada, a sua primeira na Bundesliga, disputou 18 partidas e assinou cinco remates certeiros.

Sivasspor: Claudemir foi apresentado como reforço do atual líder do campeonato turco, deixando o Sp. Braga, clube que representou na última época e meia. Pelos arsenalistas, o médio disputou 45 jogos e apontou dois golos.

Gaziantespor: O 10.º classificado da liga turca anunciou a contratação, por uma época e meia, do médio português André Sousa, que alinhava no Belenenses SAD.