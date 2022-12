Italianos dizem que a Roma não está disposta a deixar sair Mourinho

O desejo da Federação Portuguesa de Futebol em contratar José Mourinho está a ser seguido com particular interesse pela Roma. De acordo com a Imprensa italiana, o atual titular da Liga Conferência não pretende deixar sair o treinador português. Inclusivamente, o próprio já terá dito aos dirigentes lusos que não quer sair de Itália.

O interesse da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em contratar José Mourinho para substituir Fernando Santos no cargo de selecionador português de futebol não será fácil de concretizar e não apenas pela circunstância de o treinador natural de Setúbal estar vinculado à Roma, até junho de 2024.

Segundo adianta, nesta sexta-feira, o jornal desportivo italiano "Gazzetta dello Sport", o interesse da FPF em ver José Mourinho ocupar o cargo que nos últimos oito anos foi desempenhado por Fernando Santos está a ser seguido "muito atentamente", no emblema romano.

PUB

De igual modo, o clube transalpino não aceita a ideia de partilhar o técnico português com o comando da seleção lusa.

A publicação recorda que José Mourinho ganha sete milhões de euros/ano e, embora não tenha cláusula de rescisão no contrato, a Roma não o libertaria sem receber uma considerável compensação financeira.

O mesmo jornal refere ainda que o próprio José Mourinho já terá dado a entender à Federação Portuguesa de Futebol que pretende continuar a trabalhar em Itália.