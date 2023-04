Italianos dominam meias-finais europeias à custa dos portugueses

A temporada 2022/23 vai ficar na memória do futebol italiano, uma vez que ainda há cinco equipas de Itália nas meias-finais das competições europeias Inter Milão e AC Milan (Liga dos Campeões), Roma e Juventus (Liga Europa) e Fiorentina (Liga Conferência Europa). Pelo meio foram quatro as equipas portuguesas que foram eliminadas.

Como já não se via há algum tempo, as equipas italianas têm brilhado nas competições europeias e são a nação mais presente nas meias-finais das respetivas provas. No total são cinco emblemas de Itália (AC Milan, Inter Milão, Juventus, Roma e Fiorentina), dois de Espanha (Real Madrid e Sevilha), dois de Inglaterra (Manchester City e West Ham), um da Alemanha (Leverkusen), um dos Países Baixos (Alkmaar) e uma equipa suíça (Basileia).

A forte presença transalpina nestas fases adiantadas das diversas competições, além de representar uma grande ajuda no ranking da UEFA, tem uma particularidade curiosa: valeu a eliminação das quatro equipas portuguesas que disputaram a fase de grupos das provas europeias.

O primeiro a cair foi o Braga, às mãos da Fiorentina, nos 16 avos da Liga Conferência Europa, com uma goleada em Braga (4-0), e um triunfo sofrido em Florença (3-2).

Seguiu-se o F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, eliminado pelo Inter Milão com uma vitória pela margem mínima, em Itália (1-0), e um nulo que os portistas não conseguiram desfazer, no Dragão (0-0). O mesmo Inter seria também o carrasco do Benfica, nos "quartos", que após ter perdido na Luz (0-2), não foi além de um empate, tirado a ferros, em Milão (3-3).

O último a cair da Europa foi mesmo o Sporting, que não conseguiu anular a desvantagem de Turim (0-1), contra a Juventus, no jogo da segunda mão, em Alvalade (1-1), apesar de ter tido ocasiões para levar a eliminatória, pelo menos, ao prolongamento.

Feitas as contas são cinco as equipas italianas que disputam os três mais prestigiados troféus internacionais de clubes, deixando pelo caminho as quatro equipas portuguesas mais fortes da Liga, de fora das competições.