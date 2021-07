Iturriza renova com F. C. Porto até 2026

JN/Agências Hoje às 18:05 Facebook

O internacional português Victor Iturriza renovou o contrato com o F. C. Porto por mais cinco épocas, até 2026, e mostrou-se "muito agradecido pelo voto de confiança".

A caminho da sexta época de azul e branco, o pivô luso-cubano, de 31 anos, deu o mote para a próxima temporada, sem esquecer a última, que foi recheada de "conquistas, de feitos individuais e coletivos".

"Quem representa o F. C. Porto quer sempre mais e acho que temos de fazer ainda melhor para conseguirmos o que ainda não foi feito, como melhorar o estatuto do clube a nível internacional para conseguirmos ir a uma Final Four da Liga dos Campeões. Acho que o maior objetivo da próxima época passa por aí", indicou.

Autor de 188 golos, em 46 encontros, em 2020/21, Iturriza confessou que "foi um dos melhores anos que teve como jogador do F. C. Porto", mas realça que estes números só foram possíveis "graças ao coletivo e à grande equipa que o rodeia".

Além de Iturriza, também Fábio Magalhães, António Areia, Leonel Fernandes, Miguel Alves, Rui Silva e Diogo Rêma prolongaram a ligação ao clube da Invicta.