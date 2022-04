Iuri e Vitinha regressam frente aos dragões

Dupla, que falhou jogo com o Estoril por motivos disciplinares, será opção na receção ao líder

Iuri Medeiros e Vitinha regressam às opções, na receção de segunda-feira (18 horas), ao F. C. Porto, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

O extremo açoriano e o ponta de lança natural de Cabeceiras de Basto falharam o desafio da passada segunda-feira, no reduto do Estoril (0-0), por questões disciplinares, embora com motivos distintos. No caso de Vitinha cumpriu um jogo de castigo, após ter visto o vermelho na visita ao Vizela (1-0), enquanto Iuri Medeiros, que foi expulso em Glasgow frente ao Rangers (1-3) por protestos ao árbitro, foi afastado da convocatória para a Amoreira. Ultrapassado o período de reflexão a que foi submetido, o extremo, que nunca deixou de treinar, será opção com os dragões, mas daí até ao eventual regresso à titularidade não há certezas.