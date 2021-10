Iúri Leitão é vice-campeão europeu de pontos nos Europeus de pista

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

O português Iúri Leitão sagrou-se, esta quarta-feira, vice-campeão europeu de pontos no campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a segunda medalha para Portugal em dois dias de prova.

O ciclista de Viana do Castelo, de 23 anos, conquistou a quarta medalha em Europeus, ao somar 61 pontos, a 20 do tricampeão mundial na pista, o francês Benjamin Thomas, que repetiu o ouro nos pontos conseguido em 2014.

No terceiro lugar, a quatro pontos de Leitão, ficou o russo Vlas Shichkin. Em 2020, o luso foi campeão europeu de scratch, prata na eliminação e bronze no omnium.

No arranque dos Europeus no Velódromo Tissot, João Matias sagrou-se também 'vice' na eliminação, com o programa de hoje a trazer ainda a olímpica Maria Martins nessa mesma prova.