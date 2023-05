Iuri Leitão sobe à liderança da Volta à Grécia

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

Iuri Leitão (Caja Rural) subiu à liderança da Volta à Grécia, ao vencer a terceira etapa ao sprint, depois de ter ficado no pódio das duas primeiras tiradas.

No final dos 153 quilómetros, entre Costa Navarino e Kyparissia, o sprinter português impôs-se em 3:31.26 horas, o mesmo tempo do belga Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) e do irlandês Rory Townsend (Bolton Equities), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Leitão subiu à liderança, com um segundo de avanço sobre o australiano Aaron Gate (Bolton Equities) e seis sobre Towsend.

Bernardo Gonçalves (XSpeed United) foi 81.º na etapa, com o mesmo tempo do compatriota, e é 52.º classificado na geral, a 1.03.

Amanhã, corre-se a quarta e última etapa, com 133,5 quilómetros entre Costa Navarino e Olympia.