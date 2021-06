Iuri Leitão vence segunda etapa do GP Douro Internacional

José Pedro Gomes Hoje às 16:27 Facebook

Corredor da Tavfer/Measindot/Mortágua, de 22 anos, foi o mais forte num exigente sprint que finalizou a tirada entre Carrazeda de Ansiães e Miranda do Douro.

Decisão ao sprint na segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, com Iuri Leitão (Tavfer/Measindot/Mortágua) a superar a concorrência já em cima da linha de meta, em Miranda de Douro.

O jovem ciclista natural de Viana do Castelo, campeão europeu de pista em 2020, que na etapa inaugural de quinta-feira tinha sido segundo classificado, acabou por ser o mais forte na ligação de hoje, de 144 quilómetros, entre Carrazeda de Ansiães e a localidade mais oriental de Portugal.

Apesar da vitória de Iuri Leitão na tirada, a camisola amarela da corrida mantém-se com Maurício Moreira (Efapel) que terminou o dia integrado no pelotão, com o mesmo tempo que o vencedor

Para este sábado está reservada uma jornada dupla, com um contrarrelógio matinal, de cerca de 10 quilómetros, em Resende, a mesma localidade onde à tarde parte uma etapa em linha, dos 66 quilómetros até S. João da Pesqueira.