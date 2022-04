Iuri Medeiros arrependido pela expulsão no jogo com o Rangers

O extremo do Braga mostrou-se "arrependido" por ter sido expulso no prolongamento do encontro contra o Rangers, que ditou o fim da campanha europeia dos "guerreiros" nos quartos de final da Liga Europa, e diz-se pronto para "assumir" possíveis "consequências".

"Arrependo-me do que fiz, agi de cabeça quente e prejudiquei a minha equipa. Assumo isto e se tiver que ter consequências, assumo-as. Sempre dei tudo por este clube e sempre vou dar até ao último dia que aqui estiver. Queria pedir desculpa a todos os meus colegas que não merecem, adeptos e clube", escreveu Iuri Medeiros na sua conta de Instagram.

Iuri Medeiros foi advertido com um cartão amarelo por uma falta, protestou e o árbitro da partida admoestou-o com o segundo e a respetiva expulsão.

Este momento aconteceu numa altura (105 minutos) em que a equipa já jogava com 10 jogadores, devido à expulsão de Tormena ainda na primeira parte.

No final o Rangers venceu por 3-1, com golos de Tavernier (2) e Roofe, sendo que o Braga marcou por David Carmo. Como na primeira mão os bracarenses venceram com um golo de Abel Ruiz, o agregado não foi suficiente para continuar em prova.