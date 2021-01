Iuri Medeiros não joga mais esta época

JN Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo do Braga magoou-se no jogo com o Santa Clara e terá de ser operado ao joelho esquerdo. Paragem nunca será inferior a seis meses.

Iuri Medeiros fez uma rotura dos ligamentos do joelho esquerdo, na sequência de uma entorse naquela articulação, e terá de ser operado para debelar a lesão. O avançado do Braga soma 28 jogos esta época, garantiu seis golos, e era uma peça muito importante na estratégia da equipa minhota. Agora só estará disponível para regressar à competição na próxima época, porque o tempo de paragem estimado ronda os seis meses.

O avançado lesionou-se no decorrer do jogo com o Santa Clara, no qual os minhotos venceram por 2-1, e garantiram o acesso às meias-finais da Taça de Portugal, tendo de ser substituído.