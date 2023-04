Iuri Medeiros: "O Braga deu-me a chance de mostrar a minha qualidade"

Iuri Medeiros agradeceu ao Sporting de Braga pela possibilidade de regressar a Portugal e mostrar o valor enquanto jogador. Revelou que, em criança, esteve perto de assinar pelo Benfica.

Numa altura em que cumpriu 100 jogos pelo Sporting de Braga, Iuri Medeiros deu-se a conhecer um pouco mais aos adeptos arsenalistas. "Não é fácil fazer 100 jogos por um clube e estou muito feliz por alcançar essa marca aqui em Braga. Passei a semana toda a falar sobre isso e a gozar com o Abel Ruiz porque ia tirar uma fotografia com o presidente", começou por dizer o avançado, em declarações aos meios do clube.

Medeiros explicou que enquanto competia pelo Nuremberga, na Alemanha, em 2019/20, estava com dificuldades em mostrar o valor enquanto jogador e que os arsenalistas abriram as portas para que pudesse exibir todo o seu futebol. "Quando cheguei ao Braga estava parado, queria ter mais jogos e mostrar a minha qualidade. O clube deu-me essa chance e estou muito feliz e grato por isso".