Iván Jaime na agenda de F. C. Porto e Sporting para a próxima época

Rui Almeida Santos Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Sporting estão na corrida por Iván Jaime, jovem médio ofensivo do Famalicão, que vive uma boa fase na Liga. Esta época, o técnico dos minhotos, João Pedro Sousa, já lhe dedicou muitos elogios.

A Liga vai entrar na fase das decisões, mas o planeamento da próxima temporada começa a ganhar maior preponderância, sobretudo no que toca à identificação de alvos a atacar no verão.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos de mercado, o F. C. Porto e o Sporting estão na corrida pelo médio ofensivo espanhol Iván Jaime, do Famalicão.

PUB

O jovem, de 22 anos, tem sido uma das figuras dos minhotos na Liga, tendo apontado seis golos e feito duas assistências nos 15 jogos em que participou. A esse registo há que juntar mais um golo, marcado na Taça de Portugal.

Formado no Málaga, Iván Jaime, que chegou a ser internacional espanhol pelas seleções jovens, mudou-se para o Famalicão em 2020, sendo desde então peça importante na equipa nortenha.

Esta época falhou as primeiras dez jornadas da Liga devido a lesão. Estreou-se frente ao Vitória de Guimarães, no final de outubro, iniciando aí um trajeto de evolução constante, tendo, por exemplo, marcado nas últimas duas jornadas, frente a Casa Pia e Boavista.

Em janeiro, após um triunfo diante do Vizela, João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, traçou um perfil sobre o momento atual do espanhol.

"Tem crescido defensivamente. Está a ajudar a equipa a defender e está bem posicionado quando recuperamos a bola para conseguir fazer transições ofensivas com qualidade", elogiou o técnico, em conferência de imprensa, vincando ainda os atributos ofensivos de Jaime, sem deixar de apontar um aspeto a melhorar pelo seu pupilo: "Ele tem capacidade técnica, de jogar entre linhas, por fora e por dentro, e de finalização, mas tem de fazer mais golos dentro da área. É algo que estamos a trabalhar".

Avaliado em 1,5 milhões de euros pelo sítio "Transfermarkt", Iván Jaime tem contrato com o Famalicão até 2025.