Iván Jaime trouxe emoção e classe ao dérbi minhoto

Avançado espanhol do Famalicão começou no banco, mas foi a tempo de bisar no triunfo por 3-0. Gilistas pecam na finalização.

Durante os primeiros 45 minutos, mais parecia um jogo-treino, mas depois do descanso Gil Vicente e Famalicão fizeram jus àquilo que se pede num dérbi: emoção e bolas a balançar as redes. E para que assim fosse em muito contribuiu o talento de Iván Jaime. O avançado espanhol saltou do banco com tempo mais que suficiente para bisar e empurrar os famalicenses novamente para o rumo dos triunfos (0-3).

Por vezes, o medo parece contagioso e na primeira parte, ao contrário do que se podia esperar - uma vez que o Gil vinha de uma vitória na casa do Benfica e o Famalicão precisava de retomar a rota dos êxitos -, o receio de perder pareceu sempre superior à vontade de somar três pontos. Valeu o intervalo que afastou fantasmas e trouxe um futebol muito mais apelativo.

Ainda que os galos tenham ameaçado primeiro, foi do Famalicão o prazer de festejar. Iván Jaime abriu a contagem três minutos depois de ter saltado do banco e já com o Gil a jogar com 10 unidades, devido à expulsão de Nogueira, Campana e o inevitável Iván Jaime deram a machadada final.