Ivo Oliveira sexto e Ruben Guerreiro 15.º na primeira etapa da Volta à Arábia Saudita

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi sexto na primeira etapa da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, com o mesmo tempo do vencedor, o neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), tal como Ruben Guerreiro (Movistar), que foi 15.º.

Groenewegen concluiu os 180,5 quilómetros do aeroporto de AlUla e Khaybar em 04:08.09 horas, impondo-se com facilidade na chegada ao sérvio Dusan Rajovic (Bahrain Victorious) e ao alemão Max Walscheid (Cofidis), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O "sprinter" neerlandês vai partir para a segunda das cinco etapas, igualmente plana e com 184 quilómetros, entre o Parque de Inverno e Shalal Sijlyat Rocks, com a camisola verde, símbolo da liderança na corrida saudita, com quatro segundos de vantagem sobre Rajovic e seis sobre Walscheid.

Ivo Oliveira ocupa também o sexto posto na classificação geral, a 10 segundos de Groenewegen, tal como Ruben Guerreiro, que se estreou na Movistar.