José Pedro Gomes Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Famalicenses triunfam com penálti assinalado pelo VAR e ficam mais perto da permanência na Liga.

Passo de gigante na luta pela permanência dado ontem pelo Famalicão, ao vencer o Santa Clara, com um golo solitário de Ivo Rodrigues, na marcação de uma grande penalidade já na parte final. Apesar do resultado positivo, os minhotos, que antes do jogo tiveram um forte apoio dos adeptos, não disfarçaram a pressão do momento, sentindo dificuldades para se imporem, mesmo jogando uma hora em superioridade, face à expulsão de Nené por protestos.

Numa primeira parte repartida, valeu aos famalicenses o guardião Luiz Júnior, ao defender um remate de Rui Costa, embora tenham respondido depois com uma bola poste por Pepê Rodrigues.

O técnico Ivo Vieira ainda arriscou no segundo tempo, mas a equipa não mostrava tração. O Santa Clara ameaçou o golo num livre de Lincoln, a que Luiz Júnior respondeu com grande defesa. Mas quando empate parecia ir prevalecer, aos 81 minutos, com indicação do VAR, foi assinalada uma grande penalidade, por mão na bola de Sagna, convertida com frieza por Ivo Rodrigues no 1-0 final.

Veja o resumo: