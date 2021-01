Ivo Rodrigues reforça Famalicão

JN Hoje às 17:14 Facebook

Ivo Rodrigues é reforço do Famalicão. O extremo, que nas últimas três temporadas alinhou pelo Antuérpia, da Bélgica, assinou um contrato de três anos e meio, válido até ao verão de 2024.

"Sou mais um para ajudar o clube a chegar a lugares superiores na classificação e a deixar marca no futebol português. A equipa gosta de ter muita bola e assumir o jogo e considero que essas são características que encaixam no meu estilo", referiu o jogador, em declarações divulgadas no site do Famalicão.

Com formação "made in" F. C. Porto, Ivo Rodrigues cumpriu o primeiro desafio como sénior ao serviço da equipa B dos dragões, seguindo-se passagens pelo Vitória de Guimarães, Arouca e Paços Ferreira, sempre como empréstimo.

Nas três últimas temporadas jogou no Antuérpia, tendo ajudado o clube belga a conquistar a Taça e a qualificar-se para a Liga Europa.