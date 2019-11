Ivo Vieira antecipa duelo minhoto com "bom futebol" e quer Vitória "equilibrado"

Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, disse este sábado esperar momentos de "bom futebol" frente ao Sporting de Braga, no domingo, na 11.ª jornada da Liga, e pediu equilíbrio aos jogadores.

"O Vitória é uma equipa que cria bom futebol e o Braga também procura jogar bem, [exibir] um futebol de ataque. Nós e o Braga estamos nesse lote das cinco ou seis equipas que mais procuram a baliza do adversário e dar qualidade do jogo, pelo menos nesta fase do campeonato", reiterou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro marcado para as 20 horas, em Guimarães.

Atual quinta classificada, com 16 pontos, a formação vitoriana tem quatro de vantagem para o rival minhoto, 11.º da tabela, mas o técnico madeirense afirmou que o seu plantel precisa de conjugar a organização em campo com a vontade de vencer para somar os três pontos e alcançar um "conforto" de sete pontos sobre um "adversário direto" na luta pelos lugares cimeiros.

"O cerne da questão é sermos equilibrados dentro do jogo e querermos tanto vencer como os nossos adeptos. Vamos querer tanto como eles, mas isso, dentro do jogo, não pode ultrapassar a nossa organização e os nossos equilíbrios. A intensidade e a vontade vão lá estar, mas o discernimento também tem de estar", frisou.

O Vitória de Guimarães, prometeu Ivo Vieira, vai "procurar a baliza do adversário o mais possível", à semelhança de outras partidas já disputadas nesta época, mas também apresentar-se ciente do poderio bracarense no ataque organizado, com "jogadores rápidos e possantes", quer no contra-ataque, momento, a seu ver, "bem trabalhado" pelo conjunto treinado por Ricardo Sá Pinto.

O treinador dos vimaranenses concordou ainda que a sua equipa tem "tido grandes desempenhos em jogos de grande dimensão", até porque os jogadores costumam aí ter mais tempo para decidir face aos encontros em que têm de ultrapassar formações recuadas, mas admitiu que os resultados não têm correspondido.

O duelo entre vitorianos e 'arsenalistas' em Guimarães mobilizou pelo menos 20.000 adeptos nas últimas três épocas, com Ivo Vieira a reconhecer que o jogo é "diferente" pelo "entusiasmo" com que se vive.

"Independentemente do número de pontos [das equipas], seria sempre um jogo fundamental para os vitorianos ganharem", observou.

Habituado a mudar o 'onze' face ao número de jogos a que o Vitória está sujeito desde o início da época - já realizou 22, repartidos por Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa -, o técnico vai fazê-lo novamente devido à suspensão de Mikel Agu (cinco amarelos), mas considerou que o rendimento não tem oscilado face à "qualidade dos jogadores" e ao trabalho durante a semana.