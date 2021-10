Ivo Vieira: "Ao intervalo pedi aos jogadores para fazerem aquilo que não fizeram na primeira"

JN Hoje às 00:09 Facebook

O treinador do Famalicão considerou justa a derrota (2-1) frente ao Sporting, na segunda jornada do Grupo B da Taça das Liga, que deixa os minhotos em desvantagem na luta pela Final Four.

"Dois golos do Sporting, um do Famalicão. O Sporting tem vantagem naquilo que é o objetivo de chegar à Final Four. Ao intervalo pedi aos jogadores para fazerem o que não fizeram na primeira parte. Na primeira metade testámos uma estratégia com um bloco médio-alto que fechasse as linhas de passe ao Sporting para procurar a profundidade, estávamos à espera desse momento, o Sporting não nos criou muitos problemas, circulou muito a bola pelos três centrais, mas no último terço não nos criou muitos problemas. A estratégia estava bem montada, um golo com algum mérito e felicidade do Sporting num ressalto num remate de fora da área que quase nos tira do jogo, mas a estratégia que trazíamos era ter mais bola e foi isso que a equipa não conseguiu fazer na primeira parte", anotou Ivo Vieira.

E acrescentou: "Na segunda parte alterei três jogadores para tentar ter mais bola e chegar à baliza adversária, pois sem atacar não se consegue ganhar jogos. A equipa apareceu melhor, fez golo, foi pena a equipa não ter feito mais, ou melhor fez mas não foi validado. O resultado aceitasse pelo que aconteceu, mas estivemos no jogo até ao fim".

Ivo Vieira aproveitou para elogiar os associados famalicenses que estiveram em Alvalade. "Uma palavra aos nossos adeptos que fizeram uma viagem longa, mas estiveram aqui a apoiar-nos como fazem sempre", realçou.

O treinador dos minhotos foca agora a atenção na Liga: "É importante virar agora a bateria para o que é o campeonato, uma competição que temos de valorizar muito e um dos nossos objetivos é melhor".

Sobre a possibilidade de seguir em frente na Taça da Liga, uma vez que lidera com os mesmos pontos do Sporting, Ivo Vieira atirou: "Não gosto muito de conquistar algo quando dependo dos outros, gosto de conquistas feitas por aquilo que a equipa faz. E esse objetivo de passar à Final Four era ganhando o jogo e, na pior das hipóteses empatando e levando essa esperança que seria mais viável. Agora pela diferença de golos que havia no jogo anterior, de resto não tenho grandes expectativas em querer que o Sporting perca ou que o Penafiel ganhe. Penso muito na minha equipa e não desejo o resultado dos outros, desejo é que a minha equipa ganhe. Não aconteceu, estamos em desvantagem neste momento", completou.