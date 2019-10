Ivo Vieira brinda Arsenal com quatro novidades

JN Hoje às 19:09, atualizado às 19:11 Facebook

Em comparação com o último onze apresentado no jogo da Liga Europa, frente ao Eintracht Frankfurt, Ivo Vieira protagonizou quatro alterações para o duelo desta quinta-feira, frente ao Arsenal. Victor Garcia, Frederico Venâncio, André Almeida e Bruno Duarte são as novidades no onze vimaranense.

Onze V. Guimarães: Miguel Silva, Victor García, Frederico Venâncio, Tapsoba e Florent; Miguel Agu, Dennis Poha e André Almeida; Edwards, Davidson e Bruno Duarte

Onze Arsenal: Martínez, Bellerín, Mustafi, Holding e Tierney; Torreira e Wilock; Maitland-Niles, Smith Rowe e Martinell; Lacazette

Suplentes V. Guimarães: Douglas, Pedro Henrique, Bonatini, Rochinha, Pêpê, Musrati e André Pereira

Suplentes Arsenal: Leno, Ceballos, Pépé, Chambers, Guendouzi, Kolasinac e Saka