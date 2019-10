Ivo Vieira: "As vitórias morais não dão conforto"

JN Hoje às 23:14, atualizado às 23:22 Facebook

No final o jogo que terminou com a derrota frente ao Arsenal, no último minuto dos descontos, Ivo Vieira não escondeu a frustração e lamentou as falhas que originaram os golos dos londrinos.

"É um resultado ingrato pelo que fizemos. A equipa teve um comportamento fantástico e os nossos adeptos silenciaram o Emyrates, com um apoio à equipa que deve ser referido. A equipa sentiu esse carinho e apoio. Parecia que estávamos a jogar em casa", começou por dizer.

O treinador dos vimaranenses salientou uma a postura positiva, depois da derrota na Taça de Portugal. "O jogo ficou aquém do resultado que pretendíamos, foi frustrante perder mais uma vez quando sentimos que podíamos ter pontuado nos três jogos. As vitórias morais não dão conforto, a equipa teve uma qualidade aceitável e agora é importante que faça o mesmo nas competições internas. Houve uma diferença grande para o que se passou no sábado e se formos sempre assim vamos ser mais fortes e competitivos", afirmou.