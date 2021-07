Ivo Vieira confirma saída de Bruno Alves do Famalicão

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, confirmou esta sexta-feira a saída do defesa Bruno Alves do clube, poucos dias depois de ter assinado contrato, revelando que foi uma "decisão do atleta".

Ivo Vieira, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Feirense, da primeira fase da Taça da Liga, referiu que o assunto está "ultrapassado e encerrado", garantindo, no entanto, que "não se passou nada".

"Isso é um assunto já ultrapassado e encerrado, mas como há muita curiosidade à volta, de forma simples e direta: não se passou absolutamente nada. Apenas o atleta tomou uma decisão sobre a carreira, numa conversa de dois homens e nada mais do que isso. Tenho de respeitar a decisão do atleta, foi essa que tomou e tenho de respeitar. A vida é para a frente", esclareceu Ivo Vieira.

Esta foi a primeira tomada de posição do clube em relação à saída de Bruno Alves, veterano defesa internacional português, de 39 anos, que tinha terminado o contrato com os italianos do Parma, emblema que representou por três temporadas.