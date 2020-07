Ivo Vieira confirma saída do Vitória: "É normal que não haja continuidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:20 Facebook

No final do encontro deste domingo com o Marítimo, que os vimaranenses venceram por 1-9, o treinador do Vitória de Guimarães confirmou que o futuro não vai passar pela cidade berço.

"Temos de ser muito abertos. Há muitos joguinhos à volta do que se diz e do que se faz, mas eu estou preparado para isso. Quando não se conseguem os objetivos é normal que não haja continuidade. Isso não me faz confusão. Respeito a decisão das pessoas", começou por dizer o treinador, apontando a saída como o cenário mais provável.

"Provavelmente, a saída do comando técnico vai acontecer e aceito-o de uma forma natural. Fui profissional, trabalhei com dignidade, quis fazer o melhor, mas não consegui. Ninguém me pode apontar nada. Não conseguimos o objetivo e há insatisfação", concluiu.

O Vitória de Guimarães regressou, este domingo, às vitórias ao bater em casa o Marítimo, por 1-0, na 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Depois de, no sábado, terem dito adeus ao sonho das competições europeias, devido aos empates de Famalicão e Rio Ave, os vimaranenses voltaram este domingo aos triunfos, após duas derrotas consecutivas, graças a um golo solitário de Edwards, aos 24 minutos.

O Vitória de Guimarães é sétimo classificado da Liga, com 49 pontos, enquanto o Marítimo, que estava há quatro jogos sem perder, é 12.º, com 38.