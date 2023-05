Ivo Vieira despedido no Cuiabá e confusão na derrota do Cruzeiro

JN/Agências Hoje às 10:45 Facebook

O treinador português de futebol Ivo Vieira foi despedido do Cuiabá, cinco meses após a sua contratação, depois da goleada sofrida na receção ao Atlético Mineiro, por 4-0, na quarta-feira, informou o clube brasileiro.

"O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipa. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José", refere o emblema, 17.º classificado no Brasileirão, após cinco jornadas.

Ivo Vieira, que chegou ao Cuiabá no início de dezembro, esteve à frente da equipa em 24 jogos, a contar para o campeonato do Mato Grosso, para a Copa Verde, da região norte e centro-oeste do Brasil, e para o campeonato, no qual cumpriu apenas cinco jornadas.

Pelo Cuiabá, o técnico português venceu o campeonato do Mato Grosso, batendo na final da competição o União Rondonópolis.

No campeonato brasileiro, Ivo Vieira perdeu três dos cinco jogos disputados, o último dos quais na goleada em casa com o Atlético Mineiro, a derrota mais pesada desde que estava à frente do clube.

Na última madrugada, para lá do desaire do Cuiabá, o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, goleou o Grémio (4-1) e assumiu, de forma provisória, a liderança da Série A, com um ponto de vantagem sobre o Botafogo, de Luís Castro, que ainda não jogou na 5.ª jornada.

Quanto ao Cruzeiro, comandado por Pepa, perdeu na receção ao Fluminense, por 2-0. O ex-Famalicão Bruno Rodrigues desperdiçou uma grande penalidade, perto do fim, num lance que promete dar que falar.

O avançado falhou a primeira tentativa, travada pelo guarda-redes do Fluminense, mas o penálti foi mandado repetir pelo árbitro. Henrique Dourado quis bater a segunda grande penalidade, mas Bruno Rodrigues não o permitiu, de forma veemente. Só que, à segunda, Bruno Rodrigues nem na baliza acertou, rematando ao lado.

No final do jogo, Pepa considerou "irresponsável" a forma como a situação foi gerida pelos jogadores. "Mas está resolvido, está encerrado. Não vamos crucificar ninguém, mas foi feio. Quem que não erra?", acrescentou o treinador português.

O Cruzeiro é quarto classificado no Brasileirão, com 9 pontos.