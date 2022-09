Ivo Vieira e a estratégia para o Sporting: "Arrependo-me profundamente"

O treinador do Gil Vicente considerou que o Sporting "foi melhor" e que a estratégia da equipa minhota "não foi a melhor".

"O Sporting ganhou porque foi melhor. Não estivemos no jogo por responsabilidade minha. Testámos um plano para tentar anular o jogo interior do Sporting e a profundidade que normalmente conseguem pelos alas. Alterámos a nossa matriz de jogo para tentar estancar numa primeira fase o Sporting e depois sair em transição, mas não conseguimos ter bola. A equipa não foi ofensiva, nem pouco mais ao menos. Depois alterámos e fomos de encontro à nossa equipa, correndo mais riscos. Mas ao menos tentámos discutir os segundos 45 minutos. A equipa ainda conseguiu fazer um golo na parte final. A estratégica da minha parte não foi a melhor e assumo a responsabilidade", começou por dizer Ivo Vieira, garantindo estar "arrependido" por ter começado o jogo com três centrais.



"A ideia não era jogar com uma linha de cinco definida. A quantidade de jogadores que o Sporting coloca na última linha defensiva... Queríamos tirar ímpeto ofensivo e não termos de recorrer à descida de um dos médios. Acabámos por fazê-lo na segunda parte e viu-se espaços, mesmo em ataque continuado, que o Sporting poderia ter aproveitado e aproveitou. Arrependo-me profundamente de ter iniciado o jogo com três centrais e dois laterais. Com bola, a ideia era que os laterais chegassem mais à frente com bola, mas praticamente não rematámos na primeira parte. São estratégias que pensamos que podem ter efeito, mas tenho de assumir que errei e de forma natural, tentar trabalhar para a próxima luta que vamos ter e pensarmos no que fizemos de menos bom, que foi muita coisa, por culpa minha. Os jogadores estão habituados a um sistema e eu mudei por iniciativa própria. Não correu bem. Na primeira parte fiquei dececionado comigo mesmo, não pelo comportamento dos atletas. Eles levaram a nossa ideia e estratégia para o jogo, mas não conseguimos ferir o Sporting", concluiu.

PUB

O Sporting venceu (3-1), esta sexta-feira, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo da oitava jornada da Liga. Morita, Pedro Gonçalves, Rochinha e Fran Navarro marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o clube de Alvalade passou a contar 13 pontos, colocando-se, à condição, a um do Casa Pia, sexto colocado, enquanto o Gil Vicente manteve-se com nove, na 10.ª posição.