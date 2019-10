Ivo Vieira: "É um momento para crescer"

Hoje às 23:06 Facebook

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, lamenta desatenção defensiva mas elogia atitude da equipa

Ao segundo jogo na fase de grupos da Liga Europa, a segunda derrota (0-1 com o Frankfurt). Ivo Vieira diz que a equipa tem de aproveitar o jogo para refletir e evoluir. "Fazer um bom jogo não chega. Fica a sensação que podíamos ter outro resultado, mas temos que fazer melhor. Jogámos com um adversário muito competitivo, de um campeonato muito forte. É uma equipa bem constituída. Quando digo que podemos fazer e temos de fazer melhor, é pela oportunidade e realidade de disputar esta competição. Temos de crescer", disse o técnico dos vimaranenses.

Um pequeno-grande pormenor fez a diferença no resultado. "Se tivéssemos feito mais e melhor na bola parada defensiva, tínhamos a baliza a zero. Temos de perceber que esses pormenores decidem os jogos. É um momento para crescer", aponta Ivo Vieira.

Os minhotos seguem no último lugar do grupo F e vão ter um duplo confronto com os ingleses do Arsenal. "Com todo o respeito e convicção pelos vitorianos, o Arsenal está noutra dimensão. É uma equipa de Liga dos Campeões, com grandes orçamentos. Mas nós jogamos sempre para ganhar. Vamos tentar fazer o nosso melhor, correr atrás dos pontos", garante o técnico.