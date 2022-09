Ivo Vieira: "Estivemos muito abaixo do que é preciso para vencer uma equipa como o F. C. Porto"

O treinador do Gil Vicente considerou que o F. C. Porto "ganhou bem" e que a equipa minhota não esteve bem na primeira parte.

"Perdemos porque o F. C. Porto fez dois golos e nós não fizemos nenhum. O F. C. Porto ganhou bem. Tivemos uma ou outra situação na segunda parte para entrar no jogo, mas não conseguimos concretizar. O F. C. Porto é uma equipa muito forte, queríamos somar pontos e trabalhámos para isso. Mas eles foram mais fortes em quase todos os momentos do jogo, ganharam a primeira e a segunda bolas. Quem tem tudo isso no jogo, acaba por tirar vantagem. Estivemos muito abaixo do que é preciso para competir contra uma equipa como o F. C. Porto. Tivemos a primeira oportunidade e não fizemos golo. Aí esteve a diferença. O F. C. Porto concretizou quando teve oportunidades", começou por dizer Ivo Vieira, vincando que o Gil Vicente teve uma exibição mais aquém na primeira parte.

"Não estivemos bem na primeira parte. O F. C. Porto fez dois golos. Melhorámos na segunda parte, mas não fizemos golos. Não há satisfação quando não se ganha. Os jogadores trabalharam e correram, mas há mais dentro do jogo. A esse nível não há nada a apontar a esta equipa. Em termos de jogo temos de ter mais bola, tomar melhores decisões e criar mais oportunidades. O F. C. Porto foi melhor e ganhou. Temos de fazer mais pelos adeptos. A equipa trabalha e tem atitude. Criou-se um ambiente fantástico aqui e agradeço aos adeptos. Queremos dar mais aos adeptos em termos de resultados e de qualidade de jogo", concluiu.

O F. C. Porto regressou aos triunfos e venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente em jogo da quinta jornada da Liga. Taremi e Galeno marcaram os golos. Com este triunfo, o clube azul e branco isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 12 pontos, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, podendo ser igualado pelo Portimonense, que no domingo recebe o Famalicão. Já o Gil Vicente segue no 12.º posto, com cinco pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.