Ivo Vieira: "O Benfica ganhou bem"

No rescaldo da derrota (1-4) diante do Benfica, o treinador do Famalicão considerou o desaire justo e destacou a luta dos jogadores minhotos.

"O Benfica entrou forte, muito por mérito dele, começou praticamente a ganhar. Corremos atrás do resultado, a equipa cresceu o suficiente para reentrar no jogo. Na segunda parte, preparámos as coisas para o empate, o Benfica marcou logo o 3-1 e deitou a perder a nossa estratégia. Dez minutos depois houve o 4-1 e ficámos fora do jogo. Os jogadores lutaram e trabalharam, sabíamos que ia ser um jogo difícil. É verdade que sofremos novamente golos, mas desta vez a equipa lutou mais. O Benfica ganhou e ganhou bem", começou por dizer Ivo Vieira, admitindo que o Famalicão está numa fase menos positiva.

"É uma realidade, mas no passado já jogámos com este futebol ofensivo e a equipa esteve bem. Neste momento, estamos numa fase menos positiva. Se estivermos baixos e encolhidos a equipa vai acabar por sofrer mais. Ficar à espera do adversário não é o que eu defendo no futebol. A equipa adversária foi mais capaz e ganhou de forma natural. Se a equipa estivesse confiante conseguíamos outros resultados. O golo não está a aparecer, e quando isso acontece a equipa fica sem confiança. Mas isso é um processo normal. Temos de procurar voltar a ganhar confiança", concluiu.

O Benfica venceu (4-1), este domingo, o Famalicão, no Minho, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Darwin fez um hat-trick. Rafa e Bruno Rodrigues, pelos minhotos, também marcaram. Com este resultado, o clube da Luz, terceiro colocado, passou a somar 34 pontos, a quatro do líder Sporting e a um do F. C. Porto, que recebe ainda este domingo o Sporting de Braga. Já o Famalicão manteve-se com 10, no 14.º posto.