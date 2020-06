Ivo Vieira: "Podíamos fazer melhor, mas considero que isto é quase uma pré-época"

JN Hoje às 00:11 Facebook

O treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira mostrou-se satisfeito com a resposta dos jogadores na igualdade a duas bolas frente ao Sporting, esta quinta-feira, no recomeço da Liga, em jogo a contar para a 25:ª jornada.

"Quero começar por dedicar a todos aqueles que não puderam estar cá e também que não podem ir aos estádios pelas condicionantes que temos e que todos percebemos", referiu o treinador vimaranense, continuando sobre a falta de adeptos nas bancadas: "Até podíamos ter ganho, mas não é a mesma coisa, podem dar a volta que derem, o espetáculo sem público. Tivemos quatro golos, houve mais oportunidades de ambas as partes, poderia ser um 4-3 ou um 4-4. Um espetáculo fantástico que poderia haver aqui com a massa associativa".

Ivo Vieira seguiu, depois, para a análise ao jogo: "Conseguimos o empate depois de estarmos duas vezes em desvantagem, há que valorizar esse trabalho dos atletas, jogamos praticamente 15 minutos com menos um atleta, contra um Sporting forte, bem organizado, com um fio de jogo diferente, com uma ideia diferente que o Rúben teve este tempo para implementar e já vinha de um clube antigo, diferente, em que teve muito sucesso, sabíamos que a tarefa ia ser árdua, difícil, mas os jogadores deram uma resposta fantástica, foram organizados, tivemos infelicidade nos dois golos, podíamos fazer melhor, mas considero que isto é quase uma pré-época depois de quase 90 dias de paragem".

"Os jogadores não estão a cimentar as minhas ideias porque já as conhecem, mas estão a rotinar o passe, a tomada de decisão. Vimos ambas as equipas cometer muitos erros a esse nível e temos de estar preparados para isso. Sabemos que a intensidade do jogo não vai ser aquela que era antes, mas à medida que o campeonato vai correndo agora, e oxalá corra da melhor forma, esses índices físicos vão aparecer com naturalidade", apontou o treinador vitoriano sobre as consequências da paragem prolongada da prova.

E continuou: "Julgava que a partir dos 65 a 70 minutos as duas equipas pudessem quebrar. Os defesas do Sporting tiveram um trabalho árduo a dar equilíbrios à equipa. Aos 75 minutos percebi e quis meter o Bruno fresco para poder acelerar e ganhar em profundidade alguma bola. O Rúben fez o mesmo, pois viu que a nossa linha defensiva estava um bocado desgastada e meteu gente à frente para dar velocidade e no meio-campo. Os dois treinadores tentaram ganhar o jogo, tendo consciência que os índices físicos não são os melhores. Não me quero refugiar nessa situações, pois partimos todos do mesmo ponto de partida sabemos que vamos ter dificuldades em termos físicos no que é a intensidade do jogo pela paragem longa, por não ter jogos de preparação como como é habitual na preparação".

"Fiquei surpreendido pelo comportamento físico dos atletas de ambas as equipas, deram uma resposta cabal naquilo que foi este período bastante longo sem competição", completou Ivo Vieira.